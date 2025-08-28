Chấp nhận bóng tối để có chốn an cư trong ngõ nhỏ

Giá bất động sản giảm dần khi di chuyển từ mặt đường vào trong ngõ. Từ phố Tôn Đức Thắng rẽ vào ngõ Thông Phong, mức giá hạ xuống còn 260 - 290 triệu đồng/m2 đối với những căn nhà có ngõ rộng chừng 3 m. Nếu tiếp tục đi sâu vào các ngách nhỏ, giá bán sẽ giảm về mức 140 - 150 triệu đồng/m2.

Ví dụ, tại mặt phố Tôn Đức Thắng, nhiều căn nhà đang được định giá tới 600 - 700 triệu đồng/m2. Đây là con số tưởng như chỉ xuất hiện tại thị trường bất động sản Hồng Kông hay Singapore, nhưng giờ đây lại là chuyện thường ở Hà Nội. Thậm chí, ngay cả trong bảng giá đất của Thành phố - cơ sở mang tính pháp lý, mức giá đất ở vị trí 1 trên đường Tôn Đức Thắng cũng được định giá tới 264 triệu đồng/m2.

Quận Đống Đa (cũ) là vùng lõi của Thủ đô. Đây là lý do giá bất động sản ở khu vực này luôn trong tình trạng cao ngất ngưởng. Nhiều tuyến đường được mệnh danh là “đất vàng” với giá lên tới vài trăm triệu đồng một mét vuông.

Nhà trong ngõ nhỏ trung tâm Hà Nội có giá rẻ, nhưng tối tăm và nhiều rủi ro. Song với người lao động thu nhập thấp, đây là cơ hội để họ có được chốn an cư nơi phố thị, dù phải đánh đổi sự an toàn.

Với mức 140 triệu đồng/m2, thì một căn nhà 18 m2, 4 tầng, sổ đỏ chính chủ trong ngách nhỏ có giá khoảng 2,5 tỷ đồng - con số được coi là “chấp nhận được” đối với một chốn an cư tại trung tâm Hà Nội. Song đổi lại, người mua sẽ phải sống trong một con ngõ chỉ đủ rộng cho một chiếc xe máy đi qua.

Không chỉ vậy, tại ngách nhỏ này, ranh giới giữa ngày và đêm gần như bị xóa nhòa. Nguyên nhân là bởi các hộ dân đều cố gắng cơi nới hết mức có thể. Từ tầng 2 trở đi, khoảng cách giữa các dãy nhà bị thu hẹp còn đúng một gang tay, che lấp đi nguồn sáng tự nhiên. Hầu hết các căn nhà đều đóng cửa sổ, bởi nếu mở ra, khung cảnh đập vào mắt họ chỉ là bức tường, thậm chí toàn bộ quang cảnh của nhà đối diện.

Tối tăm, bí bách, ẩm thấp là những tính từ phản ánh rõ nhất tình trạng của những con ngõ này. Những khúc cua hình chữ Z ngoằn ngoèo cũng là một “đặc sản” tại đây. Việc di chuyển thông thường đã khó khăn, việc “quay xe” gần như là không thể. Nếu xảy ra hỏa hoạn, lực lượng cứu hộ sẽ rất khó tiếp cận và xử lý đám cháy.

Khu vực nội thành Hà Nội có rất nhiều ngõ nhỏ, ngách sâu tương tự. Những căn nhà tại đó chỉ có giá khoảng 2 - 3 tỷ đồng, thậm chí thấp hơn. Diện tích các căn khá đa phần dao động dưới 30 m2. Đáng chú ý, hầu hết các nhà đều có sổ đỏ, ngay cả những căn chỉ 15 m2. Nguyên nhân là vì các ngôi nhà này đã được cấp sổ trước khi có quy định về diện tích tối thiểu.