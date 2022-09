Cháo cá đồng rau choại

Gọi “đọt choại” nhưng thật ra đó là những chiếc lá non vừa mới bung lụa, vẫn chưa kịp xòe. Bởi chúng còn quá non nên chỉ cần đưa tay hái nhẹ là được. Chiếc búp lá mọc thẳng thân rồi cuốn tròn hình xoắn ốc, xinh xắn tựa như một dấu hỏi. Đọt choại trữ nhiều chất nhờn bên trong. Chính chất nhựa ấy tạo nên hương vị đặc biệt. Dân địa phương gọi chúng là “chột”, để phân biệt với lá choại non đã xòe ra. Dây choại có lá kép lớn, xếp hình lông chim. Vẫn có thể lấy lá choại non làm rau, nhưng hầu hết mọi người thích hái “chột” hơn.

Cách má tôi chế biến “món ruột” này không có gì cầu kỳ, chỉ là nấu cháo cá thông thường. Nêm nếm xong, má thả mớ rau vào, đun lửa to cho nồi cháo sôi bùng, múc ra tô, rắc thêm ít tiêu xay là đã có thể quây quần cùng nhau ăn bữa cháo đạm bạc. Gạo nở hoa dẻo nhựa, thịt cá trắng tinh ngọt thơm, rau chín vẫn giữ màu xanh ngát nằm lẫn lộn trong tô cháo loãng. Má tôi vừa thưởng thức món chính tay mình nấu vừa tự trấn an: “Không có mấy bà hàng bông càng tốt, đỡ tốn tiền mà vẫn ăn ngon. Ngày mai, ngày kia, nếu vẫn còn mưa, má sẽ tiếp tục nấu mấy món kiểu này cho cha con bây”.