Chánh án TAND TP Đà Nẵng nói về 28 tài sản liên quan đến Vũ "nhôm"

Sáng 17/12, Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục phiên chất vấn.

Đại biểu Lương Công Tuấn nêu ý kiến, năm 2021, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố đã làm tốt công tác xét xử, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Tuy nhiên số bản án, quyết định của TAND thành phố và TAND quận/huyện bị sửa, bị hủy do nguyên nhân chủ quan vẫn diễn ra, mặc dù tỷ lệ thấp hơn so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Đại biểu Tuấn đề nghị Chánh án TAND thành phố cho biết nguyên nhân, giải pháp khắc phục tình trạng này.