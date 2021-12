Chánh án TAND huyện tử vong trong rẫy

Your browser does not support the audio element.

Sáng 15/12, trao đổi cùng phóng viên Dân trí, ông Bạch Văn Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), cho biết cơ quan công an đang điều tra cái chết của ông Hán Văn N. (Chánh án TAND huyện Ninh Phước).

Theo đó, chiều 14/12, người nhà phát hiện ông Hán Văn N. (sinh năm 1965) tử vong tại rẫy của gia đình ở khu vực thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, nghi ngờ do uống thuốc diệt cỏ để tự tử.