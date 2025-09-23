Chàng trai yêu thầm mẹ của bạn học và cái kết viên mãn sau nhiều năm

Mới đây, một chương trình truyền hình đời sống phát sóng trên kênh ABEMA TV đã chia sẻ câu chuyện tình yêu của một cặp đôi tới từ tỉnh Shizuoka (Nhật Bản).

Mối nhân duyên giữa anh Tomioka Isamu (33 tuổi) và vợ là Midori (54 tuổi) thực chất đã nhen nhóm từ nhiều năm trước.

Ảnh chụp màn hình

"Khi mới 10 tuổi và vẫn còn là một cậu học sinh tiểu học, tôi đã thấy Midori lần đầu tiên khi cô ấy tới trường họp phụ huynh cho con gái, cũng là bạn cùng lớp với tôi. Cho tới giờ, tôi vẫn không thể quên được khoảnh khắc để lại những cảm mến ban đầu đầy thơ ngây ấy", anh Isamu kể lại trên chương trình.

Sau nhiều năm không liên lạc, duyên phận đưa họ gặp lại trong một hoàn cảnh tình cờ tại tiệm làm đẹp do con gái chị Midori quản lý. Biết Midori vừa ly hôn, Isamu quyết định không bỏ lỡ cơ hội.

Anh bắt đầu theo đuổi người mình "thầm thương trộm nhớ" một cách nghiêm túc, dùng sự chân thành làm cầu nối, phá bỏ khoảng cách tuổi tác và những rào cản từ định kiến xã hội.