Chàng trai miền Tây đêm đêm 'bán nụ cười', trích thù lao làm điều cảm động

“Cang Ngộ Không”

Chiều tối, Lê Trung Cang (SN 1996, xã Mỹ Thiện, Đồng Tháp) tô hồng 2 bên mắt, nhuộm vàng 2 hàng lông mi, rồi đeo mặt nạ và khoác lên mình bộ trang phục Tề Thiên Đại Thánh.

Tối nay, Cang lại hóa thân thành nhân vật Tôn Ngộ Không, biểu diễn những tiết mục ảo thuật vui nhộn, đặc sắc trước đông đảo khán giả quê nhà.

Trung Cang yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không từ nhỏ, luôn ước ao được hóa thân, đóng vai nhân vật này. Nhưng gia cảnh khó khăn, năm 15 tuổi, Cang buộc phải rời quê lên TPHCM mưu sinh.

Trung Cang yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không và được đánh giá hóa thân thành nhân vật này một cách hoàn hảo. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại đây, Cang vừa làm việc tại căng tin một số bệnh viện, vừa tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Có kiến thức, khả năng diễn xuất, Cang bắt đầu tham gia các buổi biểu diễn sân khấu, có vai trong một số phim ngắn, phim truyền hình. Ban ngày Cang đi làm, đêm đi diễn mưu sinh.

Một lần, Cang vô tình thấy một nghệ sĩ hóa vai một cách xuất sắc nhân vật Tôn Ngộ Không. Cách diễn của nam nghệ sĩ khiến niềm đam mê từ thuở nhỏ trong Trung Cang ùa về.