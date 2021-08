Chàng trai kẹt ở Cao Bằng 2 tháng vì Covid-19

Khi tới Cao Bằng, anh dự định sẽ quay các cảnh đẹp ở Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Ngọc Khê, Ngọc Côn, mùa lúa chín ở thung lũng Phong Nậm... sau đó sẽ tiếp tục di chuyển tới Mù Cang Chải (Yên Bái) để săn cảnh mùa lúa chín. Tuy nhiên, gần cuối tháng 6, dịch Covid-19 diễn ra phức tạp ở các địa phương, cả nước ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới so với thời điểm bùng dịch cuối tháng 4. Vì thế, Quốc quyết định không di chuyển, tiếp xúc với nhiều người để chung tay chống dịch. Anh cho biết không muốn rời Cao Bằng vì có thể không được trở lại tỉnh, sẽ bỏ lỡ "mùa vàng" tháng 9 ở Phong Nậm.

Ở thành phố Cao Bằng khoảng nửa tháng, anh chuyển tới ở nhà sàn của người địa phương tại homestay Giốc Rùng, được bao quanh bởi núi trong xã Ngọc Khê (huyện Trùng Khánh), tiếp giáp xã Phong Nậm. Ở đây người dân sống chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Ở một mình, anh vẫn duy trì công việc lập trình viên qua máy tính, thời gian còn lại trong ngày sẽ đi tới một nhánh sông Quây Sơn, ngắm hoàng hôn, đi dạo, chụp ảnh các bánh xe nước dẫn vào cánh đồng.

Anh cho biết cảm thấy may mắn vì được ở lại, di chuyển tự do ở Cao Bằng, nơi chưa có ca nhiễm Covid-19 nào cho tới nay. Tỉnh cũng dừng đón khách du lịch từ 24/7 nên rất an toàn, mọi hoạt động dường như diễn ra bình thường, chỉ tạm dừng các hoạt động không thiết yếu và cơ sở kinh doanh không phục vụ sau 22h.

Quốc chơi đùa cùng một con ngựa trong đàn ở Trà Lĩnh. Anh cho biết những lần đầu gặp, chúng chưa quen nên hung dữ, lâu dần mới cho lại gần.