Chàng trai Huế xin lỗi sau phát ngôn "vợ không sinh con trai sẽ ly hôn"

Trước những phản ứng gay gắt từ khán giả, sự chỉ trích, "truy lùng" của cộng đồng mạng về phát ngôn trên sóng truyền hình , Công Hoàng đã chính thức gửi lời xin lỗi tới khán giả và người dân Huế.

"Vừa rồi, mình có tham gia gameshow Hành lý tình yêu được phát sóng trên VTV3. Sau khi chương trình phát sóng đã nổ ra nhiều tranh cãi rất gay gắt về phát ngôn: "Nếu em không sinh được con trai thì anh sẽ ly hôn".

Thực ra, khi đến chương trình, Hoàng như bao bạn trai khác, chỉ có tiêu chí đơn giản thôi. Trong đó, Hoàng muốn người phụ nữ mình thương không sơn móng tay, không nhuộm tóc lòe loẹt.

Thì, đó là những tiêu chí đơn giản của Hoàng thôi. Còn những phát ngôn trên sóng truyền hình, Hoàng không kiểm soát được, không nghĩ nó đi quá xa như thế.