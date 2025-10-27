Chàng trai 25 tuổi bỏ phố về quê nuôi một loài vật khiến cả làng bừng tỉnh

Từ chuồng ngỗng tạm bợ, anh đã biến vùng quê nghèo thành “làng khởi nghiệp”, giúp người dân đổi đời. Thu nhập của hộ nghèo tăng hơn 30% mỗi năm, còn bản thân anh thu về hơn 450.000 NDT mỗi năm (khoảng 1,74 tỷ đồng).

Từ dân văn phòng thành ‘tư lệnh ngỗng’

Câu chuyện bắt đầu năm 2021, khi Viên Hạo - một chàng trai sinh năm 2000 ở tỉnh Quảng Đông (phía nam Trung Quốc) quyết định rời bỏ thành phố sau nhiều năm làm công việc nhàm chán: ăn vội trong căng tin, làm việc 9 tiếng mỗi ngày, rồi lại chen chúc giữa dòng người tan ca.

“Càng sống lâu ở thành phố, tôi càng thấy xa quê, xa cả ước mơ của mình”, anh nói.

Một hôm, khi về quê thăm nhà, nhìn thấy vùng đầm nước và đồng cỏ xanh ngắt bị bỏ hoang, Viên Hạo chợt nghĩ: “Thịt ngỗng đang là đặc sản đắt đỏ, sao không thử nuôi nhỉ?”