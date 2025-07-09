Chàng trai 23 tuổi yêu bà ngoại 83 tuổi của bạn học, hai gia đình đều ủng hộ

Chuyện tình chênh lệch 60 tuổi của Kofu và bà Aiko (Nhật Bản) gây chú ý sau khi cả hai tình cờ được phỏng vấn trên phố.

Theo SCMP, bà Aiko có mái tóc ngắn, giọng nói ngọt ngào và gu thời trang trẻ trung. Bà được nhận xét trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Bà Aiko được nhận xét trẻ hơn tuổi thật. Ảnh chụp màn hình

Trong cuộc phỏng vấn, cặp đôi tiết lộ đã hẹn hò hơn 6 tháng, kỷ niệm tình yêu đúng vào ngày Valentine (14/2).

Bà Aiko từng là người làm vườn chuyên nghiệp, sở hữu một vườn bách thảo lớn. Bà trải qua 2 lần hôn nhân, có 2 con (1 trai, 1 gái) và 5 cháu.