Một mối tình chênh lệch đến 60 tuổi đang khiến dư luận Nhật Bản dậy sóng. Chàng trai trẻ Kofu và bà Aiko, vốn là bà ngoại của bạn mình, đã công khai mối quan hệ sau 5 tháng hẹn hò và dọn về sống chung.

Theo Saostar, câu chuyện tình yêu đặc biệt này lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Nhật Bản sau khi chàng trai 23 tuổi Kofu thừa nhận đang hẹn hò cùng bà Aiko, 83 tuổi, người từng là bà ngoại của bạn học. Kofu cho biết anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên khi gặp bà vào tháng 1 năm ngoái.