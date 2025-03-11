Chàng trai 20 tuổi nhận nuôi 3 cháu mồ côi, gần 10 năm sau được giúp đổi đời

Đoạn video về Abu do blogger Bo Ge quay vào tháng 6 năm nay. Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Cảm phục tấm lòng của Abu, Bo Ge đã giúp thuê cho gia đình anh căn nhà rộng rãi, trả tiền trước 3 năm và hỗ trợ thêm đồ dùng sinh hoạt.

Ngày 1/11, phóng viên liên hệ với Abu - nhân vật trong đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người xúc động trước câu chuyện người đàn ông trẻ dành gần 10 năm chăm sóc 3 cháu mồ côi, yêu thương các cháu như con đẻ của mình.

Năm 2016, khi vừa tốt nghiệp trung cấp, Abu sống tại Lương Sơn (tỉnh Tứ Xuyên) nhận tin dữ: chị gái và anh rể qua đời, để lại 3 con nhỏ mới 6, 4 và 2 tuổi. Gia cảnh khó khăn, nhưng anh không ngần ngại nhận nuôi, ở lại quê làm thuê quanh năm để tiện chăm sóc các cháu.

Hai năm sau, Abu kết hôn với một người phụ nữ hiền lành. Dù bị gia đình phản đối, cô vẫn kiên định đến với anh và yêu thương 3 đứa trẻ như con ruột. Giờ đây, vợ chồng họ có thêm 2 cậu con trai kháu khỉnh, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Ba cháu mồ côi được nhận trợ cấp hơn 1.200 NDT mỗi tháng (hơn 4,4 triệu đồng/người). Cộng thêm thu nhập của vợ chồng Abu - anh làm thợ điện, chị làm nhân viên siêu thị - kinh tế gia đình dần ổn định. Mùa hè vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của blogger, Abu bắt đầu làm nội dung mạng xã hội và bán nông sản trực tuyến.