Chàng trai 19 tuổi bị cắt cụt 2 chân và tất cả ngón tay, bác sĩ hỏi mới biết nguyên nhân từ 1 thói quen rất nhiều người cũng hay mắc phải

Theo The New England Journal of Medicine, một thanh niên 19 tuổi đã nhập viện trong trạng thái ngộ độc thực phẩm. Cậu là sinh viên của trường Đại học Massachusetts, sau khi dùng bữa trưa thì đột nhiên nôn mửa dữ dội. 20 tiếng sau tình trạng ngày càng nặng hơn nên phải nhập viện.

Khi bệnh viện tiếp nhận, cậu đang bị đau cơ trầm trọng, nôn mửa và đau dạ dày. Càng về sau, triệu chứng ngày càng nghiêm trọng, cậu đau tim, đau ngực, khó thở, đau đầu, cứng cổ, mờ mắt và thâm tím toàn cơ thể. Bệnh nhân còn sốt 41 độ và dần mất đi ý thức.

Chàng trai bị nôn ói nhiều, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch (Ảnh minh họa).

Tình trạng bệnh đã trở nên báo động khi các mô ở tứ chi đã chết hoàn toàn, chúng dần hoại tử và lan sang các bộ phận khác. Không còn cách cứu chữa, bác sĩ đành phải cắt cụt cả hai chân đến đầu gối, 10 ngón tay cũng bị cắt hết. Nhờ vậy mới giữ được tính mạng cho bệnh nhân.

Không chỉ cậu mà người bạn ăn chung bữa cơm hôm ấy cũng gặp triệu chứng tương tự, chỉ có điều nhẹ hơn một chút. Khi bác sĩ hỏi, cả hai nói trước đó họ vẫn tự nấu ăn bình thường, không hề ăn món gì khác lạ. Vậy nguyên nhân nào đã gây nên ca bệnh kinh hoàng này?