Chàng trai 140kg chiến thắng COVID-19 trong 84 ngày điều trị đặc biệt

Theo bệnh viện, ngày 10.11.2021, bệnh nhân V.Q.D nhập viện vì viêm phổi COVID-19 trong bệnh cảnh suy hô hấp nặng. Đáng chú ý, bệnh nhân gặp tình trạng suy hô hấp ở bệnh nhân diễn tiến nhanh phải can thiệp thở máy xâm lấn và ECMO (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể) trong vòng 24 giờ đầu sau nhập viện.

Đánh giá đây là một trường hợp bệnh nhân có nguy cơ diễn tiến nặng nhanh vì hiện tượng tăng viêm quá mức trong COVID-19 (bão cytokine), bệnh nhân được theo dõi hồi sức liên tục, hội chẩn hội đồng chuyên môn Thành phố sử dụng kháng thể đơn dòng Tocilizumab ngay lập tức.

Tuy nhiên ở thời điểm 18 giờ sau nhập viện, bệnh nhân diễn tiến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, phải can thiệp đặt nội khí quản, thở máy xâm lấn. Tình trạng suy hô hấp bệnh nhân diễn tiến nhanh, trên một bệnh nhân béo phì nặng và tiên lượng can thiệp thủ thuật phức tạp, các chuyên gia hồi sức Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 đã can thiệp thành công ECMO (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể) trong hơn 3 giờ.

Sau can thiệp, bệnh nhân tiếp tục diễn tiến suy đa cơ quan do bão cytokine, các chuyên gia hồi sức Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 tiến hành vừa lọc máu hấp phụ, vừa duy trì ECMO để đảm bảo chức năng các cơ quan sống còn.

Tổn thương Xquang phổi của bệnh nhân thời điểm can thiệp ECMO và quá trình hồi sức tích cực ban đầu cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sau 1 tuần hồi sức tích cực với kỹ thuật cao, sinh hiệu bệnh nhân và chức năng các cơ quan bắt đầu hồi phục và ổn định dần, tuy nhiên, tổn thương X-quang phổi do COVID-19 tiến triển nặng (đông đặc đến 80% thể tích phổi), bệnh nhân phải hoàn toàn phụ thuộc vào ECMO.