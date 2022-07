'Chàng thơ' Hoàng Dũng lột xác, nhảy tưng bừng cùng Juky San

Hình ảnh Hoàng Dũng với vóc dáng thư sinh, gương mặt đẹp, góc cạnh cùng những bộ vết hay áo sơ mi đã "đóng đinh" trong tâm trí của khán giả. Thế nhưng mới đây anh chàng đã có sự "lột xác" với một hình ảnh xì tin, trẻ trung hơn trong MV mang tên Tình Bạn Vạn Người Mê.

Trích đoạn MV "Tình Bạn Vạn Người Mê"

Đây sản phẩm kết hợp giữa nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Hoàng Dũng và Juky San. Bài hát có giai điệu trẻ trung, vui nhộn và mới mẻ phù hợp với chủ đề tình bạn.