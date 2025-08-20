Chàng shipper cưới được cô giáo người Mỹ xinh đẹp nhờ một bát mì

Mới đây, một nam shipper họ Lưu ở Thẩm Dương (Liêu Ninh, Trung Quốc) đã chia sẻ câu chuyện tình yêu với vợ người Mỹ, khiến cộng đồng mạng bất ngờ và liên tục gửi lời chúc phúc.

Trong video, anh cho biết mình không biết tiếng Anh, còn vợ không biết tiếng Trung nhưng họ chưa từng cãi vã. Đám cưới diễn ra đơn giản, không sính lễ. “Đừng nói làm shipper không có tương lai, tôi còn tìm được vợ người Mỹ đây này”, anh vui vẻ nói.

Chuyện tình của anh shipper được cộng đồng mạng trầm trồ. Ảnh: Sohu

Anh Lưu (27 tuổi) kể rằng, vào ngày 6/11/2024, khi giao bát mì trộn đến một khu chung cư, anh đã gặp Hannah Harris (30 tuổi), giáo viên mầm non quốc tế đến từ bang Alabama (Mỹ).