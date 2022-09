'Chàng Lúa' Tăng Phúc 'gọt phèn' bằng ca khúc mới?

Sau khi dừng chân ở The Masked Singer, Tăng Phúc chính thức ra mắt dự ánKỳ Vọng Sai Lầm, một sáng tác mới và nhiều tâm huyết của nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ, cùng MV được thực hiện chỉn chu với tác giả và rapper Yuno Bigboi.

MV "Kỳ Vọng Sai Lầm".

Được biết, ca khúc ban đầu được Nguyễn Đình Vũ sáng tác để dành riêng cho bản thân. Tuy nhiên trong một dịp tình cờ được lắng nghe, nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy (quản lý của Tăng Phúc) mong muốn mua bài hát này vì quá yêu thích giai điệu, ca từ và những ý niệm đặt trong bài hát.

Cuối cùng, nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ quyết định kết hợp với Tăng Phúc trong dự án vì anh cho rằng không giọng ca nào phù hợp bài hát này nhất bằng “Chàng Lúa”.