Chẳng lẽ vàng cưới chia đôi?

Cưới nhau từ hồi 2016, khi ấy giá vàng chưa cao chót vót, Hà và chồng được họ hàng mừng cưới rộng tay, ba mẹ 2 bên cho “của để dành” cũng khá đủ đầy. Hà nhớ lại, cưới xong thì có bán đi một ít để sắm sửa đồ đạc nội thất trong nhà, số còn lại vừa là nữ trang vừa là vàng nhẫn trơn, vợ chồng bàn nhau giữ lại, phòng khi có việc phải dùng đến.

Nửa năm sau đó thì chồng Hà đề nghị: “Vàng cưới để trong nhà cũng chẳng yên tâm, anh với em đi vắng suốt ngày, lỡ mất là tiếc đứt ruột, chi bằng đem đầu tư lại còn khả năng có lãi”.

Chồng Hà lúc ấy đang hùn hạp với bạn mở quán ăn, chuyện kinh doanh trục trặc cần một số vốn rót thêm vào. Hà không muốn bán vàng, cô vừa tiếc của vừa lo xa. Rồi trước sự mệt mỏi căng thẳng của chồng, cách anh thuyết phục mãi cũng thành có lý, Hà đem bán gần hết, chỉ giữ lại vài món nữ trang kỷ niệm.

Và cũng đúng như Hà dự đoán, số vàng đó cũng chẳng thể thu hồi. Quán ăn đóng cửa, giá vàng bắt đầu tăng cao, Hà cứ ngẩn ngơ tiếc, chồng cô thì né tránh, nhắc đến là anh lại bảo: “Ai mà muốn thất bại bao giờ, chẳng qua… xui”.

Cô từng bán vàng đầu tư cho chồng làm ăn, nhưng kết quả không như mong đợi - Ảnh: Pexels



Suốt bao năm nay, Hà và chồng vừa làm ăn vừa tiết kiệm, chuyện bán vàng năm xưa cũng để qua một bên cho trôi đi dần. Chỉ những khi nghe tin giá vàng “chạm đỉnh”, Hà lại có suy nghĩ “ước gì”. Từ tiền tích lũy, Hà cũng dần dần gom vào mua thêm vài chỉ, vừa là niềm vui nho nhỏ để dành, vừa là vốn liếng để sau này cô mở một tiệm hoa xinh xinh mà từ lâu cô đã mơ mộng.

Hà dự định nghỉ việc vào cuối năm nay và đang gấp rút tìm hiểu nhiều thứ trước khi kinh doanh, phía chồng Hà lại gạt đi. Anh nói số vàng ấy anh đã muốn bàn với vợ từ lâu rằng cứ chia làm 2, một nửa anh đầu tư tiếp, một nửa anh tính lo xây sửa lại nhà cho ông bà ở quê.

Anh khẳng định năm nay “được tuổi”, nhà có mình anh con một, chẳng lẽ không lo cho ba mẹ. Tiền vàng thì kiếm lại được chứ ông bà không thể ở trong nhà cũ như thế, sang năm có muốn làm cũng khó.

Ở phía Hà, cô tủi thân vô cùng. Không phải cô tính toán gì với nhà chồng nhưng số vàng cưới ít nhiều cũng là nữ trang, hồi môn và cả quà mừng của người thân rồi cả tiền tiết kiệm bao năm đi làm của Hà trong đó. Anh đã đầu tư thua lỗ một lần, giờ lại muốn tiếp tục làm ăn mà chẳng chia sẻ rõ ràng với vợ. Chưa kể anh còn muốn bán luôn cả số nữ trang để lo cho nhà nội mà chẳng để ý vợ có buồn, có đồng ý không. Nghe chị họ anh nói, anh đã gọi về quê, chốt rằng anh sẽ đứng ra lo liệu tất cả, vài hôm nữa sẽ gửi tiền về.

Những món vàng kỷ niệm ấy tốt nhất là nên để cho con, Hà nghĩ vậy - Ảnh: Pexels



Vợ chồng Hà chiến tranh lạnh. Cô không muốn nói chuyện với chồng, cơm cũng chẳng thèm nấu. Đi làm về là mỗi người một góc. Hà ước gì anh hiểu những kỷ vật với cô có ý nghĩa quan trọng thế nào, những háo hức chuẩn bị được mở một tiệm hoa từ lâu cũng khiến cô vui đến mất ngủ. Giờ thì Hà chẳng còn động lực, cô chán chường, mà chán nhất là chồng chưa từng nghĩ cho cô.

Hà đã nghĩ đến chuyện tổng kết lại số vàng trước giờ, kể cả số đã đầu tư cho anh lần trước, rồi chia đôi ra, anh muốn làm sao với nửa của anh thì làm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hà không đành. Vợ chồng sống với nhau cả đời, chẳng lẽ vàng cưới chia đôi?

Mấy đêm nay Hà lại mất ngủ, cô dự tính sẽ bàn lại với chồng, dù gì cũng là tài sản chung và chất chứa bao kỷ niệm, không thể cứ muốn là lại đem ra bán. Cô biết anh sẽ rất khó đồng thuận, nhưng nếu số vàng cưới ấy giữ nguyên có lẽ mới bền. Hà sẽ đổi hướng khác để mở tiệm, còn chồng Hà cũng phải tự giải quyết và chịu trách nhiệm với lời hứa sửa nhà cho bên nội. Số vàng kỷ niệm sẽ là khoản đầu tư cho con cái trong tương lai, không ai được đụng đến, đó cũng là cách giải quyết êm đẹp nhất...