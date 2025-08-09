Một cửa hàng Louis Vuitton của tập đoàn LVMH ở Paris, Pháp. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Ngành công nghiệp thời trang xa xỉ toàn cầu trị giá 400 tỷ USD đang đứng trước một cuộc cải tổ sâu rộng và đầy rủi ro. Sau giai đoạn tăng trưởng bùng nổ hậu đại dịch, lĩnh vực này đã chững lại và sụt giảm mạnh trong năm qua, đánh mất tới 50 triệu khách hàng.

Trước bối cảnh đó, một làn sóng “thay tướng” quy mô lớn đã diễn ra, với hàng loạt thương hiệu hàng đầu như Chanel, Dior và Gucci đặt cược vào thế hệ giám đốc sáng tạo mới để vực dậy doanh số và kết nối lại với người tiêu dùng.

Sau gần một thập kỷ tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, ngành hàng xa xỉ đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Các yếu tố như khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc và cuộc chiến thương mại của Mỹ đã tác động tiêu cực lên niềm tin người tiêu dùng ở hai thị trường lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, nguyên nhân cốt lõi đến từ chính chiến lược của các thương hiệu. Trong thời kỳ hậu đại dịch, những gã khổng lồ như Chanel, Dior hay Louis Vuitton đã liên tục tăng giá sản phẩm để tối đa hóa lợi nhuận.