‏Chấn thương phút chót, Việt Nam phải đổi đại diện nam cùng Kỳ Duyên đến ‘Miss & Mister Supranational 2025’

‏Ngay đầu chương trình, BTC bất ngờ công bố sự thay đổi về đại diện Việt Nam sẽ đến “Mister Supranational 2025” (Nam vương Siêu quốc gia 2025). Trước đó, nam vương Hà Quang Trung đã có quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi, nhưng do chấn thương chân trong lúc tập luyện, anh buộc phải rút lui theo chỉ định y tế.‏

‏Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của người đại diện Việt Nam đến cuộc thi năm nay, BTC đã trao trọng trách cho Minh Khắc - Á quân “The Next Gentleman”, Á vương “Man of The Year 2022”. ‏

‏Nam người mẫu - MC sinh năm 1992 từng hợp tác với hàng loạt thương hiệu lớn như Calvin Klein, Marc O’Polo, Mercedes Benz Parfums… Anh cũng là gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang, thảm đỏ trong nước và quốc tế. Dù chỉ còn chưa đầy hai tuần chuẩn bị, Minh Khắc khẳng định: “Đây không chỉ là cuộc thi, mà là một sứ mệnh văn hoá. Là người mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới, tôi sẽ chiến đấu với tất cả sự bản lĩnh, tự hào và trách nhiệm”.‏

‏Trước đó, Minh Khắc từng từ chối BTC vì lịch trình.

‏Sở hữu ngoại hình nổi bật, phong cách quý ông hiện đại cùng kinh nghiệm “chinh chiến” quốc tế, Minh Khắc được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo ấn tượng và chuyên nghiệp cho Việt Nam tại “Mister Supranational”.‏