Chán siêu xe, Cường Đô la đổi thú vui với xe thể thao Nhật có giá chưa tới 2 tỷ

Thời gian qua, phong trào chơi siêu xe tại Việt Nam có phần hạ nhiệt. Số lượng xe mới về nước giảm đáng kể, các chủ xe ít tụ họp hơn so với thời điểm cách đây 5-6 năm.

Những người chơi xe có tiếng như doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (tức Cường Đô la), doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (tức Minh “Nhựa”) cũng hạn chế chi tiền hơn cho thú vui chơi siêu xe.

Ảnh: Nguyễn Quốc Cường

Mới đây, vị đại gia phố núi tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi mua về chiếc Subaru BRZ thế hệ thứ 2. Chưa rõ chiếc xe thuộc đời bao nhiêu, song BRZ thế hệ này sản xuất từ 2021 đến nay.

Xe có giá khởi điểm từ 1,609 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. BRZ là thành quả của sự hợp tác giữa Subaru và Toyota, do đó 2 chiếc xe trong hình của Cường Đô la đều có sự tương đồng.