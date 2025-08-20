Chăn nuôi bò sữa nguy cơ đổ vỡ: TPHCM mất hơn nửa đàn, Mộc Châu và Ba Vì lao đao

Trong văn bản vừa gửi tới ba bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế về việc phát triển nguồn nguyên liệu sữa trong nước, Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết tốc độ tăng trưởng đàn bò sữa đang sụt giảm nhanh chóng, đặc biệt trong khu vực chăn nuôi nông hộ.

Nhiều vùng chăn nuôi bò sữa truyền thống đang trên đà phá sản như TPHCM, Ba Vì (Hà Nội), Mộc Châu (Sơn La). Riêng đàn bò sữa của TPHCM đã giảm trên 50%, trong khi có thời điểm từng chiếm 60% tổng đàn bò sữa cả nước.

Số liệu cho thấy, tốc độ tăng trưởng trung bình đàn bò sữa trong nước giai đoạn 2010-2015 đạt 15,4%/năm đã giảm xuống rất nhanh, chỉ còn 0,4%/năm giai đoạn 2020-2024.

Tăng trưởng đàn bò và nguyên liệu sữa trong nước. Nguồn: Hội Chăn nuôi Việt Nam

Sự suy giảm trên có thể khiến mục tiêu đến năm 2025 tổng đàn bò sữa tăng lên khoảng 500.000 con không đạt được (hiện chỉ đạt khoảng 330.000 con, bằng 65% kế hoạch).