Chặn người Việt xem, MV của Sơn Tùng M-TP view thấp 'lẹt đẹt'

Đồng thời, có thể dễ thấy việc chặn người xem tại Việt Nam và giới hạn độ tuổi người xem đã ảnh hưởng không nhỏ tới lượt xem của MV There's No One At All.

Trước đó, các MV Có Chắc Yêu Là Đây hay Muộn Rồi Mà Sao Còn đều đã thu hút trên 150 triệu lượt xem, trong đó những ngày đầu tăng trưởng mạnh hơn nhiều so với MV There's No One At All như hiện tại.

Được biết, trước khi bị gỡ khỏi quê nhà, ekip của nam ca sĩ công bố chỉ số người xem công chiếu là 378 nghìn, chỉ mất 22 phút đã đạt con số 1 triệu lượt xem.