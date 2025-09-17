Chấn hưng giáo dục – Mệnh lệnh của cuộc sống

Ngày 16/9, hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên trên toàn quốc tham dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết mới của Bộ Chính trị. Trong đó, Nghị quyết 71 về giáo dục và đào tạo được đặt ở vị trí đặc biệt. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: từ nay phải chuyển nhanh từ “ban hành chủ trương” sang “quản trị thực thi”, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Với giáo dục, điều này có nghĩa là mọi quyết sách chỉ có giá trị khi đi vào đời sống, thay đổi chất lượng dạy và học, cải thiện năng lực của thế hệ trẻ.

Lần đầu tiên, một nghị quyết của Bộ Chính trị khẳng định giáo dục không chỉ là “quốc sách hàng đầu” mà còn là nhân tố quyết định vận mệnh dân tộc. Như Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phân tích: đây là điểm mới nổi bật, mở rộng phạm vi nhìn nhận giáo dục từ một lĩnh vực quan trọng thành yếu tố định hình sức mạnh cạnh tranh của quốc gia.

Nghị quyết 71 buộc Nhà nước cam kết cụ thể về nguồn lực: tối thiểu 5% tổng chi ngân sách cho giáo dục và ít nhất 3% cho giáo dục đại học. Những con số này phản ánh rõ mức ưu tiên và là thước đo để giám sát thực thi.