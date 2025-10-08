Chân dung thiếu tá công an nhập vai 'girl phố' gây náo loạn hồ Hoàn Kiếm

Nữ thiếu tá xuất thân trong gia đình có truyền thống ngành công an. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô từng công tác tại Đội CSGT - Trật tự; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội). Hiện tại, cô làm việc tại Công an phường Phúc Lợi.

Hình ảnh nữ CSGT Mai Ly khi Công an quận Thanh Xuân ra quân xử lý xe chở hàng cồng kềnh vào tháng 1/2024.

Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tá Lê Thị Mai Ly cũng là thành viên suất sắc trong Tổ võ thuật - tình huống Công an TP Hà Nội, nhiều lần cùng đội tham gia các hội thi võ thuật Công an nhân dân.

Trong công việc, nữ chiến sĩ cũng gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, năng động và phong thái chuyên nghiệp. Năm 2021, cô cũng đoạt giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét duyên áo dài phụ nữ công an Thủ đô”.

Theo Công an TP Hà Nội, 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên' không chỉ quảng bá hình ảnh đẹp, thân thiện, gần gũi nhân dân mà còn khẳng định sức mạnh tổng hợp, sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô – xứng đáng là “lá chắn thép”, “thanh bảo kiếm” bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước và cuộc sống bình yên của nhân dân; đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô ngàn năm văn hiến.