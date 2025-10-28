Chân dung rapper chuyên viết nhạc gợi dục bị điểm tên

Rapper Andree Right Hand là một trong những nghệ sĩ có tên trong danh sách bị Công an TPHCM cảnh cáo. Cụ thể, bản nhạc CLMA (Andree, Hoàng Tôn, Tinle) và Kẹo (Andree) bị điểm tên trong nhóm ca khúc thịnh hành chứa nội dung gián tiếp cổ vũ việc sử dụng chất cấm, bạo lực, lối sống lệch chuẩn.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều ca khúc nhạy cảm của Andree. Rapper gạo gội của rap Việt từng bị lên án vì phần trình diễn Nhạc anh ngay trên sóng chung kết Rap Việt mùa một. Những ca từ nhạy cảm trong Em iu (Andree, Wxrdie, Bình Gold), Krazy (Binz, Andree) cũng từng bị khán giả lên án. Song, qua nhiều biến cố, nam rapper vẫn đứng vững.

Liên tiếp gây tranh cãi

Để chỉ ra rapper viết ca từ táo bạo và nhạy cảm nhất của rap Việt, đó chắc chắn là Andree. Nam rapper được xem như biểu tượng của rap Việt với phong cách bad boy, chuyên làm nhạc với nội dung flex (khoe mẽ) và gợi dục táo bạo. Đường đi của Andree vấp phải sự tung hô và chỉ trích của khán giả suốt nhiều năm.