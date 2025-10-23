Chân dung nữ tội phạm 21 tuổi xinh đẹp lan truyền khắp MXH, được so sánh với 'nàng thơ' Mei Nagano

Một cô gái 21 tuổi vô cùng xinh đẹp đã trở thành hiện tượng mới nhất trên mạng xã hội Nhật Bản. Tuy nhiên, lý do cho sự nổi tiếng đột ngột này lại khiến dư luận bàng hoàng: cô là một nữ tội phạm bị cáo buộc với tội danh nghiêm trọng.
Ai Tano, 21 tuổi, làm việc tại một "quán bar dành cho nữ" ở khu vực Ikebukuro sầm uất của Tokyo. Theo Tokyo Reporter, Ai Tano bị buộc tội tiếp tay cho quản lý quán bar là Maoya Suzuki (39 tuổi) trong việc ép buộc một đồng nghiệp 27 tuổi thực hiện các hành vi thương mại tình dục tại Công viên Okubo, một khu vực nổi tiếng với hoạt động giải trí người lớn gần quận Kabukicho.
Kết quả điều tra cho thấy, Tano và Suzuki đã sử dụng thiết bị GPS để theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nạn nhân. Nạn nhân bị ép ngủ tại quán bar và bị buộc phải tham gia vào các dịch vụ thương mại tình dục cho khoảng 400 người đàn ông chỉ trong vòng ba tháng, từ tháng 5 đến tháng 7. Đáng sợ hơn, gần như toàn bộ số tiền cô kiếm được đều phải giao nộp cho Suzuki.
Cảnh sát cũng đang điều tra thêm các báo cáo về hành hung, khi người quản lý dường như đã đánh nạn nhân bằng chai sâm panh sau khi cô phàn nàn về doanh số bán hàng.
Ngoại hình "thần tiên" gây bão mạng
Bất chấp những cáo buộc nghiêm trọng và chi tiết rùng rợn của vụ án, điều thu hút sự chú ý lớn nhất chính là ngoại hình của nữ nghi phạm Ai Tano.
Trong những bức ảnh được báo chí Nhật Bản công bố, chụp lại cảnh Tano bị cảnh sát áp giải, nhiều cư dân mạng đã phải thừa nhận cô trông giống hệt một người mẫu hoặc ngôi sao nổi tiếng hơn là một tội phạm. Một số người thậm chí còn so sánh cô với nữ diễn viên nổi tiếng Mei Nagano, nhận xét cô sở hữu một "khuôn mặt xinh đẹp và thanh tú".
Vụ việc nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người dùng bày tỏ sự kinh ngạc trước vẻ đẹp của Ai Tano, để lại những bình luận trái chiều như "quá xinh để làm tội phạm" và "cô ấy trông hệt như một thần tượng J-pop".
Vụ án này khiến nhiều người nhớ đến một vụ việc từng gây chấn động Nhật Bản trước đây: Yuka Takaoka, người được mệnh danh là "người phụ nữ xinh đẹp đã đâm bạn trai" vì ngoại hình nổi bật của mình.
Người dùng internet Nhật Bản thường mô tả kiểu phụ nữ này là "cô gái mìn" (mine-onna), một thuật ngữ dùng để chỉ những người phụ nữ có vẻ ngoài ngọt ngào, ngây thơ, nhưng lại ẩn chứa hành vi nguy hiểm, bùng nổ hoặc cực đoan.
Thậm chí, vụ án Takaoka từng truyền cảm hứng cho một bộ phim nhại dành cho người lớn. Với mức độ quan tâm lớn từ công chúng như hiện tại, một số người suy đoán điều tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với Ai Tano.
Theo Tokyo Reporter