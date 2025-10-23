Chân dung nữ tội phạm 21 tuổi xinh đẹp lan truyền khắp MXH, được so sánh với 'nàng thơ' Mei Nagano

Một cô gái 21 tuổi vô cùng xinh đẹp đã trở thành hiện tượng mới nhất trên mạng xã hội Nhật Bản. Tuy nhiên, lý do cho sự nổi tiếng đột ngột này lại khiến dư luận bàng hoàng: cô là một nữ tội phạm bị cáo buộc với tội danh nghiêm trọng.

Ai Tano, 21 tuổi, làm việc tại một "quán bar dành cho nữ" ở khu vực Ikebukuro sầm uất của Tokyo. Theo Tokyo Reporter, Ai Tano bị buộc tội tiếp tay cho quản lý quán bar là Maoya Suzuki (39 tuổi) trong việc ép buộc một đồng nghiệp 27 tuổi thực hiện các hành vi thương mại tình dục tại Công viên Okubo, một khu vực nổi tiếng với hoạt động giải trí người lớn gần quận Kabukicho.

Kết quả điều tra cho thấy, Tano và Suzuki đã sử dụng thiết bị GPS để theo dõi và kiểm soát chặt chẽ nạn nhân. Nạn nhân bị ép ngủ tại quán bar và bị buộc phải tham gia vào các dịch vụ thương mại tình dục cho khoảng 400 người đàn ông chỉ trong vòng ba tháng, từ tháng 5 đến tháng 7. Đáng sợ hơn, gần như toàn bộ số tiền cô kiếm được đều phải giao nộp cho Suzuki.