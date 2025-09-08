Chân dung nữ thủ khoa 'kép' Học viện Ngoại giao

Sinh ra ở Hà Nội trong gia đình bố là quân nhân và mẹ làm trong ngành y, Nhật Anh từ nhỏ đã say mê tiếng Anh và quyết định thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, nuôi ước mơ được làm việc ở môi trường quốc tế.

Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, Nhật Anh nhận nhiều lời khuyên nên chọn những trường "nổi" hơn về ngành truyền thông nhưng cô gái Hà Nội sinh năm 2003 quyết định chọn Học viện Ngoại giao.

“Em muốn vừa phát triển ngoại ngữ, vừa học về các vấn đề quốc tế. Học viện Ngoại giao đáp ứng cả hai. Đến giờ, em thấy mình đã lựa chọn hoàn toàn đúng”, cô nói.

Nguyễn Nhật Anh xuất sắc trở thành thủ khoa toàn trường và của ngành Truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao niên khóa 2021-2025. Ảnh: NVCC

Bốn năm sau, lựa chọn ấy đưa cô trở thành thủ khoa toàn Học viện Ngoại giao, đồng thời là thủ khoa ngành Truyền thông quốc tế niên khóa 2021-2025 với điểm GPA 3,96/4,0. Nhật Anh còn đạt học bổng khuyến khích học tập 6/7 kỳ và loạt giải thưởng học thuật.

Bước ra khỏi vùng an toàn