Chân dung người mẹ mời 'tổng tài' ra khỏi quán cà phê: Khí chất này mới thật sự là tổng tài

20/09/2025 10:39

Những khoảnh khắc ghi lại thần thái của chủ quán cà phê tại Vĩnh Tuy (Hà Nội) đang được chia sẻ rầm rộ.

Vụ nhân viên quán cà phê tại Hà Nội bị hành hung vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Trong diễn biến mới nhất - sáng 19/9, thanh niên được gọi là “tổng tài” trong vụ việc đã đến quán cà phê để trao đổi và xin lỗi chủ quán - tức là mẹ nạn nhân. Tuy nhiên người này đã bị chủ quán từ chối và mời ra về.

Sau khi những khoảnh khắc tại quán cà phê được chia sẻ rầm rộ lên MXH, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận chú ý đến chủ quán. Phần lớn ý kiến đều bất ngờ trước thần thái của mẹ nạn nhân, nhiều người còn khẳng định cách ăn mặc và nói chuyện này thì chắc chắn là phú bà.

“‘Tổng tài’ này gặp phú bà thứ thiệt rồi”, “Người mẹ xử lý chính xác”, “Chị mẹ dứt khoát nha! Thần thái đỉnh nữa”, “Thích cách nói chuyện của chị mẹ này. Nhẹ nhàng mà dõng dạc, dứt khoát”, “Người mẹ trả lời dứt khoát. Quá đỉnh”, “Gặp đúng mẹ của thiếu gia rồi”, “Có ai thấy chị chủ quán sang không? Kiểu vừa có khí chất vừa ăn nói gãy gọn, đâu ra đấy nữa”,... là một số bình luận từ netizen.

Chủ quán cà phê (áo trắng, đang đứng) từ chối lời xin lỗi và mời "tổng tài" ra về

Được biết, chủ quán cà phê này là chị X. (Hà Nội) - mẹ của nạn nhân (tên là Đức, 28 tuổi). Còn nhân vật “tổng tài” tên là T. (27 tuổi).

Ban đầu “tổng tài” đề nghị được gặp nói chuyện với chị X. nhưng bị từ chối với lý do đông khách. Khi người này tiếp tục đề nghị trao đổi 5 phút thì chủ quán từ chối: “5 phút cũng không!”.

Trong khi đó “tổng tài” liên tục xin lỗi: “Em xin lỗi ạ! Em xin lỗi ạ”.

Tuy nhiên chủ quán từ chối nhận lời xin lỗi và mời thanh niên này ra ngoài: “Muộn rồi! Em xin lỗi chị giờ này quá muộn. Chỉ trong vòng 24 tiếng. Em chỉ đạo 1 người để đánh con chị. Em đủ khôn rồi. Mời em ra ngoài, chị không tiếp em”.

Ngoài ra chủ quán cho biết thêm con mình đã đi khám ở 2 bệnh viện nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được lời hỏi thăm từ phía “tổng tài” và nhóm người đi cùng. Cuối cùng chủ quán đề nghị nam thanh niên đến làm việc với cơ quan chức năng, không tiếp người này.

Cuộc trao đổi của 2 bên tại quán cà phê

Trước đó, vào ngày 18/9, chị X. chia sẻ với chúng tôi về sự việc: “Con tôi có nhắc nhở một lần khi thấy nhóm thanh niên hút trong khu vực đông người, nhưng họ vẫn thản nhiên tiếp tục. Đến lần thứ hai cháu nhắc thêm, chỉ vài phút sau tôi xem lại camera thì thấy một bạn trong nhóm ra hiệu cho một người khác lao vào đánh con.

Trong camera, tôi nhìn rõ cảnh con trai mình bị đánh túi bụi, liên tiếp vào mặt và người, cháu không hề phản kháng, chỉ ôm mặt chịu đòn. Phải đến khi có một người trong nhóm giơ tay ra hiệu thì kẻ đánh mới dừng lại. Xem lại hình ảnh đó, lòng tôi đau thắt, vừa thương con, vừa phẫn uất vì con mình hoàn toàn vô tội.

Gia đình chúng tôi thực sự rất bức xúc trước hành vi côn đồ, coi thường pháp luật này và tha thiết mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh để trả lại công bằng cho con tôi”.