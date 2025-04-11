Chân dung người đàn ông quyến rũ nhất 2025

Jonathan Bailey, nam diễn viên người Anh từng nổi danh qua "Bridgerton" và "Wicked", vừa được People vinh danh “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới 2025”, trở thành người đồng tính công khai đầu tiên đoạt giải.

Ngày 4/11, tạp chí People vinh danh nam diễn viên người Anh Jonathan Bailey là “Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2025”. Đây là cột mốc đặc biệt khi Bailey trở thành người đồng tính công khai đầu tiên nhận danh hiệu này. Khoảnh khắc công bố được phát sóng trên chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Chia sẻ với People về danh hiệu “Người đàn ông quyến rũ nhất”, Bailey cho biết: “Đây là vinh dự to lớn. Tôi thực sự cảm thấy vinh dự và cũng thấy… thật phi lý. Tôi chưa nói với ai cả, ngoài cún cưng của tôi”, anh cười. Tạp chí People ca ngợi Bailey có vẻ lịch lãm, hóm hỉnh và sở hữu khuôn mặt khiến người khác cảm thấy bất công. Jonathan Bailey được khán giả quốc tế biết đến nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt trên cả sân khấu lẫn màn ảnh. Vai diễn đột phá của anh là Tử tước Anthony trong sê-ri Bridgerton của Netflix. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn với đề cử Emmy cho vai diễn trong Fellow Travelers, hóa thân thành Hoàng tử Fiyero trong phim nhạc kịch Wicked (2024), và sắp tới là vai chính trong bom tấn Jurassic World: Rebirth. Sinh ra tại vùng nông thôn Oxfordshire, Bailey là con út trong gia đình có bốn anh chị em. Ngôi sao sinh năm 1988 sớm bộc lộ đam mê diễn xuất sau khi cùng bà ngoại xem vở Oliver! khi mới 5 tuổi. Hai năm sau, cậu bé đã đứng trên sân khấu của Royal Shakespeare Company. Bailey thừa nhận mình có nỗi sợ kỳ lạ với rắn. Trong các buổi tiệc, anh chỉ muốn rời đi sớm nhất có thể. Anh thú nhận thích chơi Lego trong những buổi hẹn hò. Với anh, yếu tố quan trọng nhất trong tình yêu là giao tiếp và sự minh bạch. ﻿ ﻿ Nét đẹp của người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh năm 2025. Bailey dễ rơi nước mắt vì những điều nhỏ bé, đặc biệt là gia đình. “Cháu gái tôi vừa được tuyên dương là học sinh xuất sắc nhất tuần, và tôi xúc động đến phát khóc. Các chị tôi thường gửi ảnh con cái cho xem, và lúc nào tôi cũng thấy nghèn nghẹn”. Năm 2024, anh sáng lập quỹ The Shameless Fund, hỗ trợ các tổ chức LGBTQ+ trên toàn cầu. “Tôi muốn góp phần xóa bỏ cảm giác xấu hổ và sợ hãi mà nhiều người vẫn đang phải chịu. Có rất nhiều người tài năng nhưng không dám sống thật. Tôi chỉ mong giúp họ tin vào chính mình”, anh nói. Anh mô tả mình là người hay suy nghĩ quá mức và cố gắng hạn chế đọc bình luận trên mạng. Khi được hỏi có lời khuyên nào dành cho bản thân mình ở tuổi 15, anh nói: “Chàng trai à, hãy sẵn sàng cho hành trình đáng kinh ngạc. Sẽ có lúc chông chênh, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn. Hãy tin vào bản năng, vì nó luôn đứng về phía cậu”. Nhìn lại hiện tại, Bailey cho rằng mình may mắn: “Cuộc sống là chuyến đi dành cho tất cả mọi người, bất kể xuất phát điểm. Điều quan trọng là khi đang trên chuyến đi ấy, hãy nhìn sang hai bên, xem người khác thế nào, và nếu cần, hãy chìa tay ra, đập tay khích lệ họ”.