Chân dung người đàn ông bán báo dạo được Tổng thống Pháp trao tước Hiệp sĩ

Không chỉ được ví như "người bán báo dạo cuối cùng của Paris", ông Ali Akbar còn trở thành "biểu tượng sống" cho một thời kỳ đang dần lùi vào dĩ vãng - khi báo điện tử và mạng xã hội đã gần như thay thế hoàn toàn báo in.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Pakistan, Ali Akbar phải bỏ học từ khi còn nhỏ và làm đủ nghề để mưu sinh.

Người đàn ông bán báo dạo - Ali Akbar: Ảnh: Daniellatif

Đầu những năm 70 của thế kỷ trước, chàng trai 20 tuổi khi đó tới Pháp mang theo hy vọng tìm kiếm cơ hội mới. Cũng từ đây, ông bắt đầu hành trình bán báo trên đường phố Paris.