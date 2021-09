Chân dung nghi phạm chém đầu lìa khỏi xác ở TP.HCM

Bước đầu, công an xác định nguyên nhân vụ việc là do cả 2 có mâu thuẫn tiền bạc trong chuyện đá gà. Tuy nhiên, công an vẫn đang chờ Huy tỉnh táo để làm rõ động cơ gây án.

Trước đó, vào 15h chiều ngày 26/9, một số người nghe tiếng la hét lớn xảy ra tại một căn nhà trong con hẻm trên nên đã chạy ra kiểm tra.

Chia sẻ trên Pháp luật & Bạn đọc, chị H.(ngụ tại địa phương) cho biết, cả nạn nhân và nghi can vốn là dân xã hội. Trước khi xảy ra sự việc người dân có nghe thấy tiếng cự cãi giữa 2 bên. Một lúc sau, nghi can cầm đầu của nạn nhân đi ra con hẻm rồi vứt giữa đường.