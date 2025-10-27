Chân dung mẹ chồng Á hậu Quỳnh Châu: Doanh nhân 'khét tiếng', sở hữu tài sản khổng lồ

Tối qua (26/10), đám cưới Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn đã chính thức diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang chảnh trên địa bàn TP.HCM.
Ngày vui của cặp người đẹp và đại gia còn sự góp mặt của đông đủ gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
Xuất hiện trong ngày trọng đại, cô dâu diện đầm cưới phom dáng cúp ngực. Quỳnh Châu lựa chọn kiểu tóc đơn giản và lớp trang điểm nền nã vẫn khoe visual sáng rực rỡ. Trong khi đó, chú rể Ngọc Phát diện vest trắng phối cùng quần âu bảnh bao.
Hiện ngoài quan tâm đến cô dâu, chú rể, một nhân vật khác cũng chiếm spotlight không kém chính là mẹ của chú rể - doanh nhân Trần Thị Liên.
Theo tìm hiểu, bà là hình mẫu phụ nữ truyền cảm hứng khi xây dựng cơ nghiệp từ 2 bàn tay trắng. Bắt đầu từ nghề thu mua tôn cũ, gò tôn, bà đã vươn lên trở thành người sáng lập Ngọc Biển Steel – thương hiệu sắt thép lớn với hệ thống đại lý trải dài khắp miền Nam và Nam Trung Bộ.
Không dừng lại ở đó, bà tiếp tục mở rộng sang bất động sản, nhà hàng, khách sạn, là người sáng lập nên Dalat Center – biểu tượng hiện đại giữa lòng Đà Lạt.
Riêng Dalat Center là tổ hợp quy mô hơn 5.000m², gồm trung tâm thương mại, khu căn hộ cao cấp và khách sạn chuẩn quốc tế Hotel Colline, với tổng vốn đầu tư trên 1.200 tỷ đồng
Hiện dự án do doanh nhân Ngọc Phát – chồng của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu – trực tiếp quản lý và điều hành.
Chồng Chế Nguyễn Quỳnh Châu tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.
Theo chia sẻ trước đó từ Quỳnh Châu, chồng cô chính là em trai của doanh nhân Long Nguyễn (tên thật là Nguyễn Bảo Long, thường gọi là Longwi) - chủ chuỗi quán cà phê và một bán bar sang trọng trên địa bàn TP. HCM.
Hiện anh là CEO kiêm người đồng sáng lập Công ty TNHH Đỉnh Đồi. Đây là doanh nghiệp đứng sau Hôtel Colline (hay còn được biết đến với cái tên Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).
Ngoài ra, anh còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH The Myst Dalat. Được biết, cặp đôi có gần 5 năm gắn bó, tìm hiểu, hẹn hò trước khi quyết định về chung một nhà.
Theo tiết lộ của nàng Á hậu, bạn trai là người giúp cô học tiếng Anh, chỉ cho cô nhiều kỹ năng, cùng nhau làm thiện nguyện. Ở bên cạnh Phát Nguyễn, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cảm giác an toàn và được chia sẻ.