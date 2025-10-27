Chân dung mẹ chồng Á hậu Quỳnh Châu: Doanh nhân 'khét tiếng', sở hữu tài sản khổng lồ

Tối qua (26/10), đám cưới Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn đã chính thức diễn ra tại trung tâm tiệc cưới sang chảnh trên địa bàn TP.HCM.

Ngày vui của cặp người đẹp và đại gia còn sự góp mặt của đông đủ gia đình, người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong ngày trọng đại.

Xuất hiện trong ngày trọng đại, cô dâu diện đầm cưới phom dáng cúp ngực. Quỳnh Châu lựa chọn kiểu tóc đơn giản và lớp trang điểm nền nã vẫn khoe visual sáng rực rỡ. Trong khi đó, chú rể Ngọc Phát diện vest trắng phối cùng quần âu bảnh bao.

Hiện ngoài quan tâm đến cô dâu, chú rể, một nhân vật khác cũng chiếm spotlight không kém chính là mẹ của chú rể - doanh nhân Trần Thị Liên.