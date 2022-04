Chân dung fan số hưởng nhận 'áo 1 tỷ' của Quang Hải

Tối 7/4, CLB Hà Nội giành chiến thắng 4-0 trước Công an nhân dân, có được tấm vé vào vòng 1/8 cup Quốc gia. Sau trận đấu là màn tri ân và chia tay Quang Hải do CLB Hà Nội tổ chức.

Sau màn chia sẻ với những lời tri ân đến đồng đội và ban huấn luyện, Quang Hải đã đến tận hàng rào ngăn cách giữa các hàng ghế khán giả với sân để tri ân người hâm mộ có mặt trong ngày thi đấu cuối cùng của anh.

Quang Hải đã phát ngẫu nhiên những chiếc áo của CLB Hà Nội do chính tay anh ký lên các khu vực khán đài dành tặng cho người hâm mộ may mắn.