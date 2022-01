Chân dung con trai kín tiếng vừa bị tạm giam của ông Lê Tùng Vân

Sáng 7/1, trả lời trên tờ Người Lao Động, Đại tá Văn Công Minh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại "Tịnh thất Bồng Lai", gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương (trú tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ phạm vi lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Tiếp đó, tờ VietNamNet dẫn lời 3 bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương đều là con ruột của ông Lê Tùng Vân với những người phụ nữ khác nhau.



Lê Thành Trùng Dương tại thời điểm cơ quan chức năng khám xét "Tịnh thất".