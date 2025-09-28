Chân dung chủ tịch tập đoàn mở tiệc thác loạn mỗi tuần

Bê bối của Lee Jae Hyun - Chủ tịch tập đoàn CJ - bùng nổ sau khi tờ Dispatch đưa tin về các buổi tiệc độc quyền về những buổi tiệc tùng thác loạn bí mật của ông mỗi tuần. Vụ việc gây chú ý khi người tham dự có nhiều influencer, người mẫu, nghệ sĩ. Tập đoàn CJ không đưa ra quan điểm chính thức.

Trước khi vướng ồn ào, Lee Jae Hyun được biết đến là nhân vật lẫy lừng trong giới tài phiệt, con cháu của đế chế Samsung.

Con đường khác biệt của cháu nội “ông trùm Samsung”

Là cháu nội của cố Chủ tịch Samsung Lee Byung Chul, Lee Jae Hyun mang trong mình xuất thân đặc biệt, nhưng con đường ông đi lại hoàn toàn khác biệt.

Xuất phát từ “cái nôi Samsung”, ông không nối tiếp tập đoàn gia tộc mà xây dựng đế chế riêng - tập đoàn CJ. Ông mong muốn được nhìn nhận như CEO hơn là ông chủ tài phiệt.

Bức ảnh hiếm được công khai về gia đình chủ tịch tập đoàn CJ Lee Jae Hyun. Từ trái sang: Chủ tịch Lee, con trai Sun Ho, vợ Kim Hee Jae, mẹ Son Bok Nam và con gái Kyung Hoo. Ảnh: CJ.

Cha của Lee Jae Hyun là Lee Maeng Hee - cựu Chủ tịch Cheil Fertilizer, con trai trưởng của cố Lee Byung Chul. Thời đại học, Lee Jae Hyun sống giản dị, thường đi xe buýt, ăn cơm ở căn-tin thư viện. Bạn bè không biết ông là cháu nội của “ông trùm” Samsung.

Khác với nhiều người thừa kế tập đoàn lớn, Lee Jae Hyun chưa từng du học. Sau khi tốt nghiệp khoa Luật Đại học Korea, ông bất ngờ chọn làm việc tại Citibank Seoul thay vì sang Mỹ học MBA.