Chân dung bộ tứ iPhone 17 ra mắt đêm nay

iPhone 17 Air gây chú ý nhờ độ mỏng chỉ 5,5mm ở điểm mỏng nhất cùng màn hình 6.6 inch. Máy được cho là sở hữu chip A19 Pro nhưng bị giảm một lõi GPU, RAM 8GB và bộ nhớ khởi điểm 256GB.

Một số tin đồn khẳng định iPhone 17 Air là iPhone mới duy nhất dùng khung titan để đạt độ nhẹ mong muốn, đồng thời cải thiện độ bền so với khung nhôm trên iPhone 17 và 17 Pro.

Khác biệt lớn tiếp theo nằm ở camera: chỉ có một cảm biến 48MP duy nhất ở mặt sau. Phía trước là camera selfie 24MP giống các bản iPhone 17 khác.

Pin dao động 3.036 - 3.148 mAh tùy phiên bản SIM/eSIM, sử dụng công nghệ pin mới để bù cho dung lượng thấp. iPhone 17 Air có thể dùng modem C1 mới của Apple thay vì Qualcomm để kết nối mạng.

Giá bán dự kiến 1.099 USD, cao hơn 300 USD so với iPhone 17.