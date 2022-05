Chân dung bảnh như tài tử của 'phi công' kém Phương Thanh 20 tuổi

Không chỉ có ngoại hình đẹp và phong cách thời trang riêng, bạn trai kém 20 tuổi của Phương Thanh còn có giọng hát tốt. Trong 1 show nhạc mới đây, anh ngẫu hứng khoe chất giọng trong bài hit Ai Chung Tình Được Mãi đượcnhận về nhiều lời khen.

Your browser does not support the video tag.

Có thể thấy, dù không hoạt động trong showbiz nhưng Doãn Chí Kiên sở hữu vẻ ngoài lãng tử, điển trai không thua kém bất cứ sao nam Vbiz nào.

Phương Thanh quê Thanh Hóa, sinh năm 1973. Cô nổi tiếng từ giữa thập niên 1990 qua chương trình Làn Sóng Xanh. Nữ ca sĩ còn làm giám khảo nhiều cuộc thi, game show, lấn sân điện ảnh ở các phim Đẻ Mướn, Khi Đàn Ông Có Bầu, Nụ Hôn Thần Chết, Hot Boy Nổi Loạn... Ở tuổi 49, Phương Thanh từng chia sẻ rằng cô không còn tìm tình yêu trai gái, chỉ mong gặp tri kỷ trong cuộc sống.

Thu Hà

Theo VietNamNet