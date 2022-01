Chân dung 3 'đồ đệ ruột' của Lê Tùng Vân vừa bị bắt giam: Thích tập gym, nói đạo lý

Nhất Nguyên (giữa)

"Nếu chỉ còn một ngày để sống" là ca khúc mà "3 huynh đệ" đã biểu diễn năm đó. Tuy nhiên, người nhận "bằng công đức" đêm ca nhạc lại là ông Lê Tùng Vân và các "chú tiểu", thay vì Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên cùng Huyền Trân.

Sau đó, Nhất Nguyên và một số sư thầy khác đã tiếp tục tham gia vào cuộc thi thể hình và đạt được một số giải thưởng. Được biết, cả Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đều có bằng "huấn luyện viên thể hình".

Chứng chỉ "tập thể hình" của Nhất Nguyên

Khi sự việc lùm xùm liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai và bố mẹ Diễm My xảy ra, Nhất Nguyên đã từng đại diện nơi này lên tiếng: "Về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?



Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản, khoa học như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê".



Lê Thanh Hoàn Nguyên



Vào năm 2019, 5 "chú tiểu" của Tịnh thất Bồng Lai đã nổi tiếng sau chương trình Thách thức Danh hài. Trên sóng truyền hình, những "sư cô", "sư thầy" tại cơ sở này đã khẳng định các bé là trẻ mồ côi.



Hoàn Nguyên là một trong những nhân vật "đứng sau" thành công của các chú tiểu. Hoàn Nguyên đã cùng với ông Lê Tùng Vân lên kịch bản, tập luyện cho các bé. "Lúc đi thi, Pháp Tâm mới có 3 tuổi nói chuyện chưa rành nên khó học kịch bản dữ lắm.



Tuổi đó con nít người ta chỉ vọc các chơi thôi. Chúng tôi phải đóng vai theo kịch bản, quay clip lại rồi đưa cho các bé coi. Từ đó, bọn nhỏ mới nhớ nói gì, diễn sao rồi làm theo đó. Theo tôi thấy, các bé ở đây rất thông minh. Như bé Đức Tâm chỉ mới 3,5 tuổi thôi mà đã thuộc kinh thần chú thủ lang nghiêm, đọc nửa tiếng đồng hồ", Hoàn Nguyên từng chia sẻ.