Chân dung 13 người trong tổ thuyết minh Lễ diễu binh, diễu hành A80

Ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh diễn ra trọng thể với nghi thức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.

Trong đội hình thuyết minh của lễ diễu binh năm nay có sự hiện diện của nhiều giọng đọc tiêu biểu, đại diện cho cả lực lượng quân đội và khối dân sự. Họ sẽ đảm nhận nhiệm vụ truyền tải ý nghĩa từng khối diễu binh, diễu hành, cũng như giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài, góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, hào hùng cho sự kiện trọng đại.

Thành viên tổ thuyết minh sự kiện A80.

BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Trong số đó, hai đại diện từ Đài Truyền hình Việt Nam là BTV Nguyễn Hoài Anh và BTV Hữu Bằng nhận được nhiều sự quan tâm.