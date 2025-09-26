Chấn động vụ chủ tịch tập đoàn tổ chức tiệc 'tuyển phi' có nhiều nghệ sĩ, người mẫu

Ngày 25/9, truyền thông Hàn Quốc rúng động khi tờ Dispatch công bố loạt bằng chứng cáo buộc ông Lee Jae Hyun, chủ tịch Tập đoàn CJ, đã nhiều lần tổ chức những buổi “tiệc DJ riêng tư” với sự tham gia của các nữ khách mời trẻ đẹp. Tất cả đều được trả tiền.

Từ “lò sản sinh” idol đến những buổi tuyển chọn bí mật

Điều nghịch lý là CJ từ lâu đã được coi là “lò sản sinh” các chương trình tìm kiếm tài năng. Tập đoàn này đã tổ chức 34 show tuyển chọn, từ Superstar K, Produce 101, Idol School, Girls Planet đến Boys Planet, khai sinh ra những nhóm thần tượng đình đám như I.O.I, Wanna One, IZ*ONE, Kep1er, ZeroBaseOne.

Thế nhưng, sau ánh đèn sân khấu, chính chủ tịch tập đoàn cũng tổ chức những buổi “tuyển chọn” riêng cho các bữa tiệc bí mật, nơi quy tụ gái tiếp khách quán bar, streamer, người mẫu mạng hay nghệ sĩ.

CJ là tập đoàn kinh tế hàng đầu Hàn Quốc, kinh doanh đa lĩnh vực, bao gồm giải trí, đứng sau nhiều game show đào tạo thần tượng ở Hàn Quốc.

Theo điều tra của Dispatch, các cô gái muốn góp mặt trong những buổi tiệc này phải trải qua một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, tương tự các vòng audition trong những chương trình tìm kiếm tài năng Kpop mà CJ Entertainment từng sản xuất.