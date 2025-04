Chấn động mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Nhận hàng tỉ đồng,

Trả lời báo chí trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vụ việc này trước đây Công an huyện Thăng Bình đã điều tra và không khởi tố, tạm đình chỉ vụ án. Vừa qua, công an cấp huyện giải thể, khi chuyển hồ sơ lên công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy vụ việc còn có nhiều điều nghi vấn nên cho kiểm tra lại.