Chán cảnh 'chầu chực' mua vàng, nhà đầu tư chuyển qua món mới

4 ngày nghỉ xếp hàng ở tiệm vàng

Suốt 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, chị Hà Minh (ngụ phường Sài Gòn) hầu như không đi đâu chơi mà đều xếp hàng ở tiệm vàng chờ mua kim loại quý này.

“Tôi đinh ninh lễ tết người dân đi chơi, về quê nên không còn nhiều người ở lại thành phố, do đó việc mua sắm vàng sẽ dễ thở hơn. Vậy nhưng khi đến tiệm vàng mới biết, nhiều người cũng có tâm lý giống mình nên ngồi xếp hàng dài ở tiệm vàng để chờ gọi tên vào mua vàng” - chị Minh nói.

Người dân TPHCM rồng rắn xếp hàng chờ mua vàng.

Sau gần một ngày dài xếp hàng chờ đợi, cuối cùng chị Minh cũng mua được 5 phân vàng nhẫn. Dẫu vậy, khách hàng này vẫn thấy may mắn vì “có còn hơn không”, nhiều vị khách đến trước chị nhưng đến lượt thì lại nhằm ngay thời điểm hết vàng. Không thể chờ đợi nữa, thế là đành ra về tay trắng.