Champions League 23/10: Các đội bóng Anh gây ấn tượng

Kết quả bóng đá hôm nay 23/9 được người hâm mộ quan tâm với loạt trận tại vòng phân hạng Champions League 2025/2026. Sau chuỗi trận không có kết quả tốt, Liverpool có chuyến làm khách của Frankfurt.

Liverpool có chiến thắng ấn tượng (Ảnh: UEFA)

Dù nhập cuộc tốt hơn nhưng Liverpool lại bị thủng lưới trước khi Kristensen ghi bàn cho Frankfurt ở phút 26. Tuy nhiên sau đó, The Kop liên tục gây sức ép để ghi liền ba bàn thắng nhờ công của Ekitike, Van Dijk và Konate.

Sang hiệp hai, Liverpool vẫn là đội chơi tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Gakpo và Szoboszlai tiếp tục ghi bàn để giúp The Kop giành chiến thắng đậm ngay trên sân khách.

Một đội bóng Anh khác là Chelsea cũng có chiến thắng đậm khi tiếp đón Ajax trên sân nhà. Đội khách gặp bất lợi khi Kenneth Taylor phải nhận thẻ đỏ ở phút 17. Marc Guiu và Caicedo sau đó ghi bàn để giúp Chelsea vươn lên dẫn trước.

Dù Weghorst ghi bàn rút ngắn tỉ số cho Ajax ở chấm phạt đền nhưng sau đó, Chelsea cũng có liên tiếp hai bàn thắng trên chấm 11 mét nhờ công của Enzo và Estevao. Tiryque George ghi bàn ấn định chiến thắng cho Chelsea trong hiệp hai.

Các kết quả khác ngày 23﻿/10

Athletic Bilbao 3-1 Qarabag

Galatasaray 3-1 Bodo Glimt

Chelsea 5-1 Ajax

Real Madrid 1-0 Juventus

Sporting Lisbon 2-1 Marseille

Monaco 0-0 Tottenham

Atalanta 0-0 Slavia Praha

Frankfurt 1-5 Liverpool

Bayern Munich 4-0 Brugge