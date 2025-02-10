Champions League 2/10: Man City đánh rơi chiến thắng, Arsenal giành 3 điểm

02/10/2025 07:19

Nhà đương kim vô địch PSG có màn lội ngược dòng ngay trên sân của Barca. Arsenal cũng có chiến thắng trước Olympiacos trong khi Man City bị Monaco cầm hòa.

 Man City dù phải làm khách trên sân của Monaco nhưng Man City nhập cuộc tốt hơn và có bàn mở tỉ số của Haaland ở phút 15.

ket qua bong da hom nay 2 10 man city danh roi chien thang, arsenal gianh 3 diem hinh anh 1
Haaland ghi cú đúp bàn thắng nhưng chưa thể giúp Man City giành chiến thắng (Ảnh: Reuters)

Chỉ 3 phút sau, Monaco gỡ hoà nhờ công của Teze. Man City tiếp tục gây sức ép và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đến cuối hiệp một, Haaland bật cao đánh đầu giúp Man City một lần nữa vươn lên.

Sang hiệp hai, Monaco chơi tốt hơn khi tạo ra được một số tình huống dứt điểm đáng chú ý. Đến cuối trận đấu, Monaco được hưởng phạt đền khi Gonzalez phạm lỗi với Dier trong vòng cấm. Dier thực hiện thành công quả phạt đền mang về trận hoà 2-2 cho Monaco.

Một đại diện khác của bóng đá Anh là Arsenal có chiến thắng không quá khó khăn khi tiếp đón Olympiacos. Martinelli sớm ghi bàn mở tỉ số ở phút 12 rồi Saka ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho “pháo thủ”.

Kết quả Champions League ngày 2/10﻿

Qarabag 2-0 Copenhagen

Union 0-4 Newcastle

Arsenal 2-0 Olympiacos

AS Monaco 2-2 Man City

Leverkusen 1-1 PSV

Dortmund 4-1 Athletic Bilbao

Barcelona 1-2 PSG

Napoli 2-1 Sporting Lisbon

Villarreal 2-2 Juventus

