Chấm thi tốt nghiệp THPT 2022: Xuất hiện bài Văn đạt 9,5 điểm

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình, cho hay, công tác giao nhận bài thi hoàn thành lúc 20h ngày 8/7; Hội đồng thi cử cán bộ Ban thư ký cùng với công an trực bảo vệ bài thi 24/24h theo quy định. Các phòng chấm thi và bảo quản bài thi đều có camera an ninh giám sát (không có kết nối Internet) ghi hình toàn bộ hoạt động trong phòng. Ban chấm thi trắc nghiệm có 18 người, gồm 1 trưởng ban, 3 phó trưởng ban và 14 ủy viên.

Khu vực chấm thi trắc nghiệm được bố trí 1 khu vực riêng, bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ 24 giờ/ngày. Bài thi được lưu trữ tại phòng xử lý và chấm bài thi trắc nghiệm; bố trí 2 tủ chứa túi bài thi (đảm bảo an toàn, có khoá chắc chắn).

Dự kiến, Hòa Bình hoàn thành chấm thi trắc nghiệm ngày 20/7. Theo bà Tuyến, tổ chức chấm bài thi tự luận gồm 1 trưởng ban, 4 phó trưởng ban, 100 ủy viên. Thời gian chấm tự luận dự kiến từ ngày 12 đến 22/7 để kịp công bố điểm thi theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT vào ngày 24/7.

Đoàn kiểm tra đã góp ý những điểm cần khắc phục trong quá trình chấm thi tại Hòa Bình. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Bộ GD&ĐT, lưu ý các thành viên trong Hội đồng chấm thi cần làm đúng quy trình, giữ đúng vị trí.

Trao đổi với Đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi tỉnh Hòa Bình, khẳng định công tác tổ chức thi, chấm thi được Hòa Bình triển khai rất nghiêm túc, đảm bảo an toàn, an ninh. Với những lưu ý của Đoàn kiểm tra, ông Chương yêu cầu Hội đồng chấm thi của tỉnh triển khai và rút kinh nghiệm ngay. Hòa Bình từng có “vết” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018; năm nay lãnh đạo UBND tỉnh khẳng định quyết tâm không để sai lầm trong quá khứ lặp lại. Tỉnh quyết tâm không để sơ suất hay xảy ra sai sót trong công tác chấm thi.