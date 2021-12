Chăm sóc bệnh nhân sau hóa trị

Your browser does not support the audio element.

Chăm sóc người thân trong quá trình trải qua hóa trị liệu thực sự là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, việc chăm sóc người thân trong khi điều trị hóa chất sẽ ít căng thẳng hơn nếu bạn biết phải làm gì.

Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Tú, khoa Ung thư Tổng hợp, Viện Ung thư, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đưa ra một số lời khuyên nhằm hướng dẫn một số vấn đề cơ bản, để có thể chăm sóc tốt nhất cho người bệnh: