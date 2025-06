‘Chậm lại một chút’ để không bị phạt tới 20 triệu đồng vì lan truyền tin giả

Trước đó, Thượng tá Đỗ Minh Kim, Phó trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cũng nhấn mạnh tất cả tin giả, tin sai sự thật đều vi phạm pháp luật.

Ông thông tin, năm 2024, Bộ Công an đã khởi tố 474 vụ và xử lý 1.071 bị can liên quan hoạt động phát tán tin giả, tin sai sự thật; số trường hợp bị Công an TP. Hồ Chí Minh xử lý là 108, tăng 20% so với năm 2023.

Các đối tượng quản trị kênh YouTube "Người đưa tin" bị bắt giữ (từ trái qua phải): Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Đức Minh, Lê Văn Cần. Ảnh: Công an TPHCM.

Gần đây nhất, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đấu tranh, xác minh và xử lý hình sự các đối tượng quản trị trang YouTube “Người đưa tin”, chuyên phát tán thông tin tiêu cực, xuyên tạc nhằm mục đích câu view, câu like.

Thượng tá nhấn mạnh, khi cá nhân, tổ chức bị xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, hãy nghĩ ngay đến các cơ quan có thẩm quyền. Thu thập bằng chứng, tài liệu và gửi văn bản yêu cầu cơ quan chức năng xử lý tin giả, sai sự thật.