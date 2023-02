Chăm em gái chu đáo, tôi vẫn bị mẹ ruột đối xử như người dưng

Mỗi lần thấy câu “Chị em gái như trái cau non” là tôi chỉ muốn nở một nụ cười nhạt. Chẳng biết ngọt ngào ở đâu, thân thiết ở đâu chứ nhà tôi thì không hề có.

Mẹ sinh em gái năm tôi lên 7. Bỗng dưng có một đứa em xinh xắn trắng trẻo như búp bê, da thơm nức mùi sữa và nằm ngủ suốt ngày, tôi thích đến nỗi đi đâu cũng khoe mình có em gái. Có đồ chơi hay đồ ăn ngon tôi luôn để phần cho em. Đứa bạn nào trêu chọc em là tôi luôn đứng ra bảo vệ.

Thế nhưng càng lớn tôi càng nhận ra mẹ đối xử với 2 chị em vô cùng khác lạ. Ban đầu tôi nhường nhịn em mọi thứ một cách tự nguyện, sau đó thì mẹ ép tôi phải cho em hết như một lẽ đương nhiên khiến tôi khó chịu. Nó nghịch gì mẹ cũng không mắng, dù tôi khóc hết nước mắt khi phát hiện nó xé sách vở, bôi bẩn quần áo đi học, thậm chí nó còn cắt tan tành chú gấu bông tôi thích nhất thì mẹ cũng chẳng bao giờ đánh mắng nó.

Người duy nhất trong nhà có thái độ công bằng một chút là bố. Đúng sai bố đều phân biệt rõ hết, đứa nào hư bố đều mắng cả. Nhưng mẹ vẫn quyền lực hơn bố nên tôi gần như không có cảm giác mình được bênh. Em gái mà ngoạc mồm ra khóc thì y rằng cả tôi lẫn bố đều bị coi là thủ phạm.

Lý do khiến em tôi được mẹ cưng như trứng vậy là vì nó ốm yếu. Và một lý do khác nữa là từ khi nó chào đời công việc làm ăn của mẹ tôi rất thuận, tiền bạc kiếm ào ào, xây được cái nhà to nhất nhì thị trấn. Nhiều người nịnh mẹ tôi rằng sinh đứa con út có lộc, giàu con út khó cũng con út nên mẹ tôi càng chiều chuộng nó một cách mù quáng.

Chính vì được bảo bọc sai cách nên em tôi rất bướng bỉnh. Nó luôn tranh giành đồ ăn, đồ chơi và quần áo với tôi. Mẹ cho phép nó làm mọi thứ nó thích nên dù tôi có kêu la thế nào cũng vô ích. Dần dà tôi từ một đứa trẻ vui vẻ hồn nhiên trở thành một cô bé lầm lì.

Vì bị đối xử thiệt thòi trong chính ngôi nhà của mình nên tôi sớm có suy nghĩ già dặn. Tôi không chấp những trò nghịch phá của em gái, nó hay nói dối để giật đồ chị gái công khai và ngạo mạn khi được mẹ bênh vực. Ông bà nội ngoại đều khuyên nhủ mẹ rằng không nên làm hư cháu gái út thêm nữa, nhưng mẹ tôi đáp trả với ý “con ai đẻ thì người ấy dạy”.

Tôi chịu đựng cuộc sống thiên vị ấy đến tận lúc tốt nghiệp cấp 3. Thi đỗ đại học xong tôi mừng lắm, nghĩ đến việc thoát khỏi đứa em gái khó chiều và tiếng mắng mỏ của mẹ hàng ngày là tôi thấy lòng mình dịu hẳn. 4 năm sinh viên trôi qua rất vui, tôi tìm được chỗ làm tốt ở thành phố nên hiếm khi về nhà.