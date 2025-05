'Cha tôi người ở lại' tập 35: Nguyên nổi nóng khi An tiết lộ tình cảm của Thảo

Trong tập 35 Cha tôi người ở lại lên sóng tối nay, ngày 6/5, sau khi nghe Thảo (Thanh Huế) thổ lộ tình cảm dành cho Nguyên (Trần Nghĩa) bấy lâu, An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) quyết định giúp bạn bằng cách nói cho anh trai biết. Ban đầu nghe An nói có người ở rất gần thích mình, Nguyên tưởng đó chính là cô nên mừng ra mặt. Tuy nhiên, khi biết đó là Thảo, anh nói chỉ coi cô như đồng nghiệp và bạn thân của An. Nguyên thậm chí to tiếng với An khi biết cô có ý định giúp ghép họ thành đôi.